WHO: “Coronavirus kan in Afrika tot 190.000 dodelijke slachtoffers maken in eerste jaar” kv

07 mei 2020

21u31

Bron: Reuters 4 H et nieuwe coronavirus kan in het eerste jaar in Afrika tussen 29 miljoen en 44 miljoen mensen besmetten en tussen 83.000 en 190.000 dodelijke slachtoffers maken, als de verspreiding van het virus niet wordt ingedijkt. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vandaag.

De voorspellingen staan in een nieuwe WHO-studie over Afrika op basis van de aanname dat er geen maatregelen worden ingevoerd om de verspreiding in te perken, wat gelukkig niet het geval is, zei Matshidiso Moeti, hoofd van WHO Afrika vandaag. De meeste landen hebben onder andere beperkingen ingevoerd voor openbare bijeenkomsten en internationale reizen en hebben een avondklok ingesteld om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Het virus bereikte Afrika later dan andere continenten en de besmettingsgraad is er lager dan elders, maar toch kan dat zich vertalen in een verlengde, jarenlange uitbraak, aldus de WHO. “Covid-19 kan de komende jaren een vast onderdeel van ons leven worden, tenzij er een proactieve aanpak wordt toegepast door veel overheden in de regio. We moeten testen, traceren, isoleren en behandelen,” zei Moeti in een aparte verklaring.



De organisatie waarschuwt ervoor dat kleinere landen, maar ook Algerije, Zuid-Afrika en Kameroen zwaar getroffen kunnen worden.

Eén beademingstoestel per 100.000 inwoners

De studie van de WHO beslaat 47 van de 54 landen op het Afrikaanse continent. Er werden tot op de dag van vandaag iets meer dan 35.000 gevallen van Covid-19 vastgesteld. 1231 mensen in Afrika bezweken al aan de ziekte.

Volgens het worstcase-scenario van de WHO “zullen er naar schatting 3,6 à 5,5 miljoen hospitalisaties zijn wegens Covid-19. 82.000 à 167.000 daarvan zijn ernstige gevallen die zuurstof nodig hebben. 52.000 à 107.000 gevallen zouden kritiek zijn en beademing nodig hebben”, aldus WHO Afrika.

Per 100.000 inwoners heeft Afrika minder dan één bed op intensieve zorg en één beademingstoestel, blijkt uit onderzoek van Reuters.

Zorgpersoneel

Ook het zorgpersoneel loopt groot risico. “We zijn erg bezorgd dat bijna 1000 Afrikaanse gezondheidsmedewerkers besmet raakten met Covid-19. We weten dat de meeste Afrikaanse landen al een ernstig tekort hadden aan gezondheidsmedewerkers”, zei Moeti vandaag.