WHO-chef: “Coronavirus wordt wereldwijd nog steeds erger” kv

08 juni 2020

18u40

Bron: ANP 0 Directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesu, dringt opnieuw aan op waakzaamheid aangaande het coronavirus. Globaal bekeken wordt de situatie immers nog steeds erger, hoewel het nu in West-Europa beter gaat.

In bijvoorbeeld Oost-Europa en Centraal-Azië stijgt het aantal besmettingen. Gisteren zijn er meer besmettingen op één dag vastgesteld dan in de bijna zes maanden tijd waarin het virus toesloeg, aldus Tedros. Het is volgens hem dus “geen tijd om gas terug te nemen" in de strijd tegen de verspreiding van het virus dat ernstige longziekten kan veroorzaken en dat vooral mensen op hoge leeftijd en/of met ernstige aandoeningen treft.

De wereld telt naar schatting 7,7 miljard mensen. Er werden al meer dan zeven miljoen besmettingen vastgesteld. Ruim 400.000 patiënten zijn aan het virus bezweken. Bijna 3,5 miljoen patiënten zijn inmiddels genezen. Van de huidige circa 3,2 miljoen patiënten is 2 procent er ernstig aan toe.