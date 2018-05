WHO-baas naar Congo om aanpak ebola-epidemie te bekijken MV

12 mei 2018

14u51

Bron: Belga 0 Directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt zaterdag in de Democratische Republiek Congo verwacht. Hij gaat er een stand van zaken opmaken van de aanpak van de ebola-epidemie in de Evenaarsprovincie, zo meldt de WHO, die "zich voorbereidt op het ergste scenario".

De voorbije vijf weken zijn in de regio van Bikoro in de Evenaarsprovincie, aan de grens met Congo-Brazzaville, 34 ebolabesmettingen vastgesteld. De infectieziekte eiste vermoedelijk al 18 dodelijke slachtoffers. De WHO schat het risico op een verdere verspreiding van de epidemie hoog in en zei vrijdag "zich voor te bereiden op het ergste scenario".

Zaterdag reisde al een team van de WHO, Unicef en de Congolese autoriteiten vanuit de provinciehoofdstad Mbandaka naar Bikoro. Met mobiele laboratoria hopen de experts zo snel mogelijk de verdachte gevallen te analyseren, zo stelde woordvoerder Eugène Kabambi van de WHO in Congo. In Mbandaka, zo'n honderd kilometer verwijderd van Bikoro, heeft minister van Volksgezondheid Oly Ilunga de bevolking zaterdag verzocht om waakzaam te zijn.

