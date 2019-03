Whisky, sigaren en prachtige serenade van zijn vrouw: Dan geeft onvergetelijk feestje voor zijn dood Sven Van Malderen

13 maart 2019

14u01

Bron: Daily Mail 0 Angst voor de dood? Niet bij Dan Laramie: de Canadese grootvader maakte er vorige zaterdag een onvergetelijk feestje van, met whisky, sigaren en vijftig vrienden die afscheid kwamen nemen. Daarna liet hij euthanasie uitvoeren. De zware gevolgen van diabetes, waardoor hij onder meer zijn rechterbeen verloor, waren hem te veel geworden.

Het voorbije jaar bracht Dan vooral in het ziekenhuis door. Een hartaanval, verkalkte bloedvaten, organen die het begaven,... Zijn lichaam was op. “Dan had als kind al suikerziekte, maar nu waren de gevolgen niet meer te overzien”, vertelt zijn vrouw Stef. “Zijn nieren, zijn hart, zijn bloeddruk: het ging continu de verkeerde richting met hem uit.”

Daar kwam nog eens een agressieve vorm van gangreen bovenop, waardoor Dan zijn been moest laten amputeren. Twee maanden geleden kreeg hij van dokters te horen dat er nog meer weggesneden zou moeten worden.

“Viering van zijn leven”

“Hij heeft altijd gezegd dat hij niet wilde wegkwijnen als er toch niets meer aan te doen viel. Het was geen makkelijke keuze, maar uiteindelijk opteerde hij toch voor euthanasie. Op één voorwaarde: hij wilde een heus feest, of eigenlijk eerder een viering van zijn leven. Ik vond dat een geweldig idee”, aldus Stef.

Om definitief afscheid te nemen, keerde Dan terug naar de geborgenheid van zijn eigen huis in South Okanagan. Zijn vrienden en familieleden kwamen in groten getale opdagen.

‘Stairway to Heaven’

Dan en Stef zaten vroeger in een karaokegroepje, muziek moest dan ook een sleutelrol spelen in zijn laatste momenten. Een van de kameraden bracht een beklijvende versie van ‘Stairway to Heaven’, Stef pakte op haar beurt uit met een pakkende serenade.

De vrouw kon zich geen beter afscheid inbeelden. “Het klinkt misschien wat cru, maar ik voel geen verdriet. Voor de dood hoef je niet triestig te zijn. Als hij plots gestorven zou zijn -zonder een waardig vaarwel- zou dat allicht een ander verhaal geweest zijn.”

“Het werd een magische avond. Wie in tranen uitbarstte, kreeg meteen een warme knuffel. Een oude maat had whisky en sigaren bij, daar stond Dan echt op. Zelfs enkele verpleegsters waren langsgekomen, ook zij wilden het feestje voor geen geld ter wereld missen. Wat gezegd moest worden, werd gezegd. Iedereen kon zijn hart uitstorten.”

“Genoten van elke minuut”

Op het einde van de avond tekende Dan de noodzakelijke papieren en ging de hele familie nog één keer naast zijn bed staan. “De hele kamer was gevuld met energie. Zijn lachende oogjes vond ik schitterend. Het was een perfect afscheid geworden, hij was er helemaal klaar voor.”

Na drie injecties sloot Dan zijn ogen en gaf Stef hem nog een laatste kus. Tot slot volgde een rondje applaus. “Wees maar zeker dat hij van elke minuut genoten heeft”, besluit de vrouw.