Whiskeymagazijn stort in: duizenden vaten verloren?

Jolien Lelièvre

23 juni 2018

19u40

Bron: VTM NIEUWS 0 Pijnlijk beeld voor whiskeyliefhebbers. In de Verenigde Staten is een magazijn met 20.000 vaten deels ingestort. Volgens de eigenaar zijn zeker 9.000 vaten naar beneden gekomen bij die instorting.

Op beelden is te zien hoe een deel van het magazijn volledig is ingestort. De schade is aanzienlijk, want er blijven alleen nog enkele planken en een hele hoop whiskeyvaten achter.

Volgens de eigenaar is het niet duidelijk of er ook schade is aan de vaten zelf. Hij weet dus ook niet of er alcohol lekt en er kans is op bodemvervuiling. Dat wordt nog onderzocht, maar volgens de man ziet alles er goed uit.

Houten structuur

De eigenaar wist naar eigen zeggen ook niet hoe oud het magazijn was. Hij wist wel dat er een houten structuur was, maar dat is normaal voor heel wat distilleerderijen. De oorzaak van de instorting is voorlopig nog onduidelijk.