Wetswijziging geeft Brits parlement macht om te beslissen in EU te blijven sam

30 april 2018

19u04

Bron: belga 1 Het Hogerhuis van het Britse parlement wijzigt de wet op de brexit, waardoor het parlement kan verhinderen dat de regering uit de Europese Unie stapt zonder een akkoord te sluiten met Brussel.

Het voorstel in het House of Lords werd aangenomen met 335 stemmen voor en 244 tegen. Nu moet de tekst opnieuw naar het Lagerhuis, waar de wijziging nog kan worden geschrapt of aangepast.

De wijziging geeft de parlementsleden de mogelijkheid "om nieuwe onderhandelingen te suggereren", of te beslissen om in de EU te blijven, aldus Lord Douglas Martin Hogg, een van de ondertekenaars.

Nederlaag voor May

Eerder deze maand leed de Britse regering in het House of Lords nog een duidelijke nederlaag bij een stemming over een van de brexitwetten. De onverkozen parlementsleden van het Hogerhuis stemden namelijk met een overduidelijk meerderheid (348 tegen 225) een tekst goed die ingaat tegen de plannen van eerste minister Theresa May. Concreet werd aan de ministers gevraagd de mogelijkheid te onderzoeken om na de brexit toch deel te blijven uitmaken van de douane-unie. May stelde nochtans altijd dat ze de Europese interne markt en de Europese douane-unie wil verlaten.

Dat het voorstel toch een duidelijke meerderheid kreeg, was een gevolg van de grote onenigheid binnen de conservatieve partij. Er waren 24 partijgenoten van May die zich aansloten bij de oppositie. De Lords vrezen vooral dat door het verlaten van de douane-unie opnieuw een "harde grens" zou worden opgetrokken tussen Noord-Ierland en de Ierse Republiek. De Britse regering heeft al duidelijk gemaakt dat het die situatie wil vermijden. Maar minder dan een jaar voor de brexit moet worden doorgevoerd, is het nog niet duidelijk hoe die knoop dan juist moet worden ontward. De beslissing kan nog altijd herroepen worden door het Lagerhuis.