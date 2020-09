Wetsvoorstel om naam Afghaanse moeders te vermelden op geboorteakte kinderen eindelijk naar parlement kv

03 september 2020

19u43

Bron: Reuters 0 De Afghaanse overheid heeft ingestemd met een voorstel om de namen van moeders te vermelden op de geboorteaktes van hun kinderen. De beslissing is een overwinning voor vrouwenrechtenactivisten in het erg conservatieve land.

Actievoerders dringen er met de actie #WaarIsMijnNaam al jaren op aan dat ook de naam van de moeder vermeld wordt op de officiële documenten van haar kinderen, waaronder hun geboorteakte en identiteitskaart. Op dit ogenblik staat daar immers alleen de naam van de vader.

De wijziging kwam er echter niet zonder slag of stoot. In de patriarchale, conservatieve Afghaanse maatschappij wordt het gebruik van de naam van een vrouw door sommigen zelfs als een belediging gezien. Zo verschijnt de naam van een vrouw vaak niet eens op haar huwelijksuitnodiging - enkel die van haar vader en toekomstige echtgenoot - of zelfs op haar graf.



Deze week stemde de commissie juridische zaken, onder leiding van vicepresident Mohammad Sarwar Danish, in met het voorstel om de wet te veranderen en de naam van beide ouders toe staan. “De beslissing om de naam van de moeder te vermelden op de identiteitskaart is een grote stap voorwaarts richting gendergelijkheid en de verwezenlijking van vrouwenrechten,” zegt zijn kabinet in een verklaring.

Volgende horde

De wetswijziging moet echter nog goedgekeurd worden door het Afghaanse parlement, waar mannen ruim in de meerderheid zijn, en moet dan ondertekend worden door de president.

De Afghaanse overheid bereidt zich momenteel voor op vredesgesprekken met de taliban, nu de extremistische organisatie in februari een vredesakkoord ondertekende met de VS. Veel Afghaanse vrouwen vrezen echter dat dit akkoord hen onvoldoende beschermt en zijn bang dat de terugtrekking van de Amerikaanse troepen en de heropkomst van de taliban in de Afghaanse politiek negatieve gevolgen zullen hebben voor hun zwaarbevochten rechten, zoals educatie en vrijheid van beweging.

Verzet taliban

De taliban willen immers een strikte interpretatie van de islamitische wet, met onder andere openbare afranselingen, geselingen en stenigingen. Toen zij het van 1996 tot 2001 voor het zeggen hadden, werden Afghaanse vrouwen verplicht om hun gezicht te bedekken en mochten ze niet studeren, werken of het huis verlaten zonder het gezelschap van een mannelijk familielid.

Mawlawi Qalam Uddin, voormalig hoofd van de zedenpolitie tijdens het talibantijdperk, noemt de voorgestelde verandering een “westers plan”. “Dit plan komt uit Amerika en Europa. Niemand kon dit plan opdringen aan het Afghaanse volk,” zei hij tijdens een persconferentie in Kabul.