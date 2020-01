Wetsontwerp klaar voor Duitse uitstap vervuilende steenkool tegen 2038 YV

29 januari 2020

12u29

Bron: Belga, BBC 0 De Duitse regering heeft woensdag een wetsvoorstel ingediend voor de afbouw van de energieopwekking uit kolen, die in 2038 voltooid moet zijn. Het parlement zal zich nu over het wetsontwerp buigen.

De uitstap is deel van de maatregelen van de Europese Unie om klimaatverandering tegen te gaan. Bij het verbranden van de steenkool komen schadelijke stoffen vrij zoals koolstofdioxide, de belangrijkste boosdoener in het broeikaseffect. Om de CO2 uitstoot terug te dringen, moet het gebruik van fossiele brandstoffen zoals steenkool wereldwijd verminderen.

De Duitse regering had eerder bijna 5 miljard euro opzijgezet voor oudere werknemers die hun baan zullen verliezen in het kader van de geplande uitstap. Werknemers die 58 jaar of ouder zijn op het moment dat ze hun baan verliezen door de steenkooluitstap, kunnen een vergoeding krijgen om een kloof van maximaal vijf jaar tot hun pensioen te overbruggen, en eventueel ook een pensioenbijdrage. De totale kost van die vergoeding wordt geschat op maximaal 4,81 miljard euro tussen 2020 en 2043.

Duitsland kondigde de uitstap uit steenkool vorig jaar al aan. Steenkoolcentrales voorzien ongeveer een derde van de elektriciteit voor Duitsland.