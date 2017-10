Wetenschappers willen diep graven in het brein van schutter Las Vegas ADN

20u27

Bron: Belga 0 AP Waarom ene Stephen Paddock zowat een maand geleden tijdens een concert in de Amerikaanse gokstad Las Vegas 58 mensen heeft doodgeschoten, honderden heeft verwond en daarna zichzelf van het leven heeft benomen is nog steeds een mysterie. Op zoek naar een antwoord zullen wetenschappers diep graven in zijn "brein", zo heeft Fox News vandaag bericht.

De hersenen van de schutter zijn naar de befaamde Stanford Universiteit gebracht voor een maandenlang onderzoek nadat een visuele inspectie tijdens de lijkschouwing niets abnormaals aan het licht heeft gebracht, zo citeert Fox de "autoriteiten" van Arizona.

Microscopisch

Bedoeling is het brein van de 64-jarige Paddock minutieus te onderzoeken, met inbegrip van het hersenweefsel. Stanford heeft te horen gekregen niet op een dollar te kijken voor dit onderzoek. Als het geen neurologische problemen uitwijst kan het mogelijk fysieke gezondheidsproblemen aan het licht brengen. De microscopische studie is volgens Fox geen standaardpraktijk maar komt toch wel in zwang als er nood aan is.