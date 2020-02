Wetenschappers waarschuwen voor hoe snel coronavirus zich komende maanden zou kunnen verspreiden KVDS

10 februari 2020

22u17 167 Britse wetenschappers hebben gewaarschuwd voor de snelheid waarmee het coronavirus zich de komende maanden verder zou kunnen verspreiden. Dat gebeurde nadat ze de telefoongegevens en vluchtdata bestudeerden van 59.912 passagiers die vanuit Wuhan naar 382 steden buiten China reisden in de twee weken voor de stad in lockdown ging. 834 van hen waren besmet.

Het was het WorldPop-project van de Universiteit van Southampton die de studie leidde. Het gebruikte locatiegegevens van mobiele telefoons met apps van het Chinese technologiebedrijf Baidu en internationale vluchtschema’s om te voorspellen hoe het coronavirus zich tussen januari en april van dit jaar mogelijk zal verspreiden.

Lockdown

“De lockdown in Wuhan is vermoedelijk pas ingesteld toen de meeste mensen de stad al verlaten hadden om het Chinese Nieuwjaar te vieren”, aldus de wetenschappers. “Ze reisden naar naburige en andere grote steden in China en een groot aantal had vermoedelijk symptomen uit een vroeg stadium van de uitbraak. Als er een tweede uitbraak zou zijn in een van die 17 secundaire steden, kan dat de verspreiding naar nog andere steden in en buiten China in de hand werken.”





Volgens de autoriteiten in Wuhan zouden er naar schatting meer dan 5 miljoen mensen de stad verlaten hebben in de twee weken voor de lockdown op 23 januari. Waar die reizigers allemaal naartoe gingen en hoe hoog het risico is dat ze het virus verder verspreiden in en buiten China blijft vooralsnog een open vraag, volgens WorldPop. (lees hieronder verder)

Er zouden ook 59.912 vliegpassagiers vertrokken zijn uit Wuhan in de twee weken voor de lockdown. 834 waren besmet met het virus. Ze reisden naar 382 steden buiten China. “De meerderheid van die steden bevonden zich in Azië, maar er waren ook grote steden bij in Europa, de Verenigde Staten en Australië”, klinkt het.

Gescreend

De onderzoekers raden dan ook aan dat reizigers best goed gescreend worden op vertrekplaatsen waar er een groot risico is en dat nog zeker tot april. Alleen zo zou een verdere verspreiding van het virus ingedijkt kunnen worden. “Het is erg waarschijnlijk dat het virus zich nog verder zal verspreiden in en buiten China, dus alle landen zouden klaar moeten zijn om maatregelen te nemen om het virus in te dijken”, klinkt het verder nog.

Intussen zijn al 910 doden geteld sinds de uitbraak van het virus in december. Meer dan 40.000 mensen zijn al besmet, het leeuwendeel in China. Maar ook in ons land, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk zijn al enkele gevallen vastgesteld.