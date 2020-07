Wetenschappers luiden de alarmbel: “WHO negeert besmetting via aerosolen, nochtans zijn we 100 procent zeker” SVM

04 juli 2020

Bron: Belga 21 Meer dan tweehonderd wetenschappers stellen zich vragen bij het officiële standpunt van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over de oorzaken van besmetting met het coronavirus. In een open brief, die volgende week wordt gepubliceerd, dringen ze aan op meer aandacht voor verspreiding via aerosolen.

De WHO houdt vast aan het standpunt dat er twee belangrijke vormen van transmissie zijn: het inhaleren van speekseldruppeltjes van een besmet persoon in je omgeving en het aanraken van besmette oppervlaktes en vervolgens je ogen, neus of mond.

Maar andere experts vinden dat de WHO een derde piste negeert die ook een belangrijke rol speelt bij de transmissie van het virus. Volgens hen bewijzen steeds meer studies dat aerosolen -microscopisch kleine versies van speekseldruppeltjes- langere tijd in de lucht kunnen blijven hangen en grotere afstanden kunnen afleggen. Dat maakt slecht geventileerde ruimtes gevaarlijk, zelfs wanneer de sociale afstand van anderhalve meter wordt gerespecteerd.

Superverspreiders

"We zijn hier 100 procent zeker van", zegt professor Lidia Morawska van Queensland University of Technology in Brisbane in Australië. Ze laakt dat de WHO nalaat om de gepaste waarschuwingen met betrekking tot het risico van aerosolen te publiceren. 239 wetenschappers uit 32 landen ondertekenden de brief, die volgende week wordt gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift.

Volgens experts lijkt overdracht via aerosolen de enige verklaring voor verscheidene ‘superspreading events’. Ze verwijzen onder meer naar de besmettingen die zich voordeden bij gasten van een Chinees restaurant die aan afzonderlijke tafels zaten, of de infecties bij koorleden in de Amerikaanse staat Washington die verscheidene voorzorgsmaatregelen hadden genomen.

“Geen bewijzen op het terrein”

WHO-functionarissen hebben al erkend dat het virus overgedragen kan worden via aerosolen, maar ze stellen dat dit enkel gebeurt tijdens medische procedures (zoals het inbrengen van een beademingsbuis; nvdr). WHO-experte Benedetta Allegranzi wijst erop dat de theorie van Morawska en haar collega's eerder gebaseerd is op labo-experimenten en niet op bewijzen op het terrein.

"We waarderen hun standpunten en bijdrages aan het debat", aldus Allegranzi. “Een ruime meerderheid van de wetenschappelijke adviseurs van de WHO blijkt echter niet overtuigd van die theorie. Als transmissie via de lucht echt een belangrijke rol zou spelen in de verspreiding van het virus, dan zouden er veel meer besmettingen gebeurd zijn en zou het virus zich nog sneller verspreid hebben.”

“Onethisch”

Jose Jimenez van de University of Colorado vindt dat de WHO de lat te hoog legt voor bewijzen. “Het gevaar van druppeltjes klinkt logisch in de oren, maar aerosolen vinden ze zelf een vreemde hypothese. Vandaar dat ze zo veel bewijzen vragen, maar dat is nu eenmaal niet zo simpel om te vinden. Het zou bijvoorbeeld onethisch zijn om grote groepen gezonde mensen bloot te stellen aan aerosolen van besmette mensen.”

Professor Donald Milton van de University of Maryland wijst erop dat een gemiddeld persoon 10.000 liter lucht per dag inneemt. "Je hebt in die 10.000 liter maar een kleine dosis van het coronavirus nodig om besmet te zijn. Het is heel moeilijk om dat te vinden en te bewijzen dat het er is. Dat is een van de problemen die we ondervinden", zei hij.