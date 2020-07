Wetenschappers en dokters hekelen laks coronabeleid in Zweden: “Doe het niet op onze manier” AW

22 juli 2020

14u05

Bron: USA Today 0 Zweden staat al sinds het begin van de coronacrisis in de schijnwerpers. Het land hanteerde geen harde maatregelen of verplichte quarantaine, maar zette in op groepsimmuniteit: iets wat fel bekritiseerd werd. Of de lakse aanpak gewerkt heeft? Daar lijkt het niet op met amper 10 procent van de Zweden die antilichamen tegen het virus in hun lichaam hebben. “Doe het niet op de Zweedse manier", schrijven 25 Zweedse dokters en wetenschappers in een open brief.

Terwijl de wereld midden maart op slot ging, leek het in Zweden haast alsof er niets aan de hand was: terrassen bleven toegankelijk en inwoners gingen gewoon werken. De Zweedse regering zette immers in op groepsimmuniteit – iets wat Nederland ook uittestte – waarbij een groot deel van de bevolking uiteindelijk immuun wordt voor het virus zodat het zich moeilijker kan verspreiden. Inwoners werden slechts aangemoedigd om enige afstand te houden en hun handen regelmatig te wassen.

Onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bekritiseerde de strategie en zei dat “het kan leiden tot een zeer grove rekensom die mensenlevens en -leed niet centraal stelt in de vergelijking”. Zo goed lijkt de strategie ook niet te werken: nadat het virus bijna een halfjaar zijn ding heeft gedaan, blijkt amper 10 procent van de Zweedse bevolking antistoffen in zijn lichaam te hebben aangemaakt.



Daarnaast is het sterftecijfer wél relatief hoog. Inmiddels is er sprake van 556 doden per miljoen inwoners. Dat sterftecijfer is bijna vijf keer zo hoog als het sterftecijfer van de buurlanden Finland en Noorwegen, Denemarken en IJsland samengeteld.



“Doe het vooral niet op de Zweedse manier"

“Misschien hoopten de gezondheidsautoriteiten dat de Zweedse aanpak het meest geschikt en de meest duurzame methode was, en dat veel andere landen het slechter zouden doen. Misschien was dat wel de belangrijkste reden om vast te houden aan de strategie. Of misschien is er onwil om de verantwoordelijkheid te nemen voor tal van onnodige sterfgevallen”, zo schrijven 25 wetenschappers en dokters nu in een open brief. “Hoe dan ook, het resultaat is onmiskenbaar."

“We geloven dat het Zweedse model gebruikt kan worden, maar niet op de manier zoals men hoopte. In Zweden leidde de strategie tot veel menselijk leed, en er zijn voorlopig weinig aanwijzingen dat de Zweedse economie het intussen beter deed dan in andere landen. We hebben de rest van de wereld getoond hoe niet om te gaan met een dodelijk virus. Uiteindelijk zal dit allemaal voorbijgaan, en het normale leven terug hervatten. Hopelijk komt er snel een vaccin. Tot dan: doe het vooral niet op de Zweedse manier.”

