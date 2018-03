Wetenschappers doen zorgwekkende ontdekking op Antarctica TTR

20 maart 2018

12u18

Bron: Belga 0 Een gletsjer op de Zuidpool blijkt voor een groter stuk op de oceaan te drijven dan aanvankelijk gedacht, waardoor hij sterker kan bijdragen tot de stijging van het zeeniveau. Dat heeft een team wetenschappers vastgesteld na een zomer van studiewerk op het continent.

De Totten-gletsjer, zo groot als Frankrijk, is een van de grootste op Antarctica. Wetenschappers houden deze en andere gletsjers nauwlettend in de gaten omdat er enorme hoeveelheden water van kunnen vrijkomen, met alle gevolgen van dien voor honderden miljoenen mensen die in kustgebieden wonen.

Een deel van de Totten-gletsjer rust op vaste rotsgrond, terwijl een ander deel op zee drijft. Dat laatste deel blijkt omvangrijker te zijn dan eerder gedacht, zo melden Australische onderzoekers. Als een groter stuk gletsjer op de opwarmende oceaan drijft, kan dat volgens de wetenschappers verklaren waarom er sneller ijs is gesmolten in recente periodes.

Volgens gletsjerspecialist Ben Galton-Fenzi bevat de Totten-gletsjer genoeg ijs om het wereldwijde zeeniveau met drie meter te doen stijgen. "Sinds de jaren 1900 is het globale zeeniveau met zowat 20 centimeter gestegen en tegen het einde van de eeuw zal het volgens de verwachtingen met een meter of meer toenemen, maar dit gaat gepaard met grote onzekerheid. Daarom is onderzoek naar gletsjers zoals Totten zo belangrijk."