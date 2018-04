Wetenschapper die hielp bij ontwikkeling van zenuwgif Novichok: “De Skripals zijn niet de enige slachtoffers op mijn geweten” IVI

20 april 2018

12u31

Bron: BBC 0 Rusland blijft ontkennen dat het ook maar iets te maken heeft met de vergiftiging van Sergei Skripal en zijn dochter of dat ze het gebruikte zenuwgif Novichok in hun bezit hebben. Maar een Russische wetenschapper getuigt tegen de BBC dat hij mee het gif heeft ontwikkeld voor zijn land.

“De bedoeling van het programma was om een substantie te produceren dat 10 keer sterker zou zijn dan het zenuwgif VX”, zegt Vladimir Uglev tegen BBC- journalist Steven Rosenberg. “En dat is ook gelukt.”

De 71-jarige Uglev beweert dat hij het gif - dat in Rusland wordt aangeduid als A-234 - heeft gemaakt dat gebruikt is tegen Sergei en Yulia Skripal in Salisbury op 4 maart. “Ik weet dat het dat gif is door de data die me onlangs is opgestuurd”, zegt de man. Dat de Skripals de gifaanval hebben overleefd, wil volgens Uglev zeggen dat ze slechts een kleine dosis hebben gebruikt.

Geweten

Uglev werkte in een laboratorium van de Russische staat in de regio Saratov. Als het gif dat is gebruikt ook werkelijk van zijn hand komt, weet de man dat dat niet de eerste keer zal zijn geweest. “Dit zijn niet de eerste slachtoffers op mijn geweten. Als ik daar aan zou denken, zou ik waarschijnlijk tientallen mensen kunnen tellen die vergiftigd zijn door de substantie.”

Ondertussen blijft Rusland hardnekkig ontkennen en Uglev is ervan overtuigd dat nooit zal kunnen bewezen worden dat zijn land achter de aanval zit. “Tenzij het proefbuisje gevonden wordt waar het gif inzat.” De Russische wetenschapper begrijpt wel dat wereldleiders naar Rusland wijzen. “Onze leiders waren zo snel om te zeggen dat ze het niet gedaan hebben. Het is als een dief die iets steelt en dan de eerste is die iemand anders aanwijst en roept: ‘daar is de dief, pak hem’.”