Wetenschappelijke vertaling 'Mein Kampf' klaar in Nederland

29 augustus 2018

06u33

Bron: anp 0 De wetenschappelijke nieuwe vertaling in het Nederlands van Adolf Hitlers 'Mein Kampf' is klaar. 'Mijn strijd', een uitgave van de Nederlandse uitgeverij Prometheus, komt vandaag van de drukker en zal binnen enkele dagen voor belangstellenden beschikbaar zijn, voor 50 euro en alleen op papier. De boekhandels hebben al circa 2.500 exemplaren besteld. Hoe groot de oplage is, wil Prometheus niet zeggen.

'Mein Kampf', waarin Hitler zijn bedoelingen ontvouwde, was sinds de Tweede Wereldoorlog in Nederland niet meer te koop. In 2016 verscheen in Duitsland een nieuwe, wetenschappelijke editie, waarop Prometheus besloot dat het ook in Nederland tijd was om lezers hier op een verantwoorde wijze kennis te laten maken met het boek. Ook het feit dat het "vaak in dubieuze edities" op internet te vinden is, speelde een rol. "In deze kritische uitgave wordt Mein Kampf niet alleen in de historische context geplaatst, maar worden ook de talloze mythen en leugens erin ontmaskerd", aldus de uitgeverij. Alle hoofdstukken zijn van een inleiding voorzien.

Het zal "breed beschikbaar" komen, al zullen er volgens de verwachting van de uitgeverij misschien geen hele stapels in de etalages liggen. Vermoed wordt dat sommige boekhandels het boek wel op voorraad nemen, maar niet al te zichtbaar te koop aanbieden.

Mijn strijd is ook via Bol.com te bestellen, maar daar hebben nog niet veel mensen een exemplaar gereserveerd: "Het zijn er zelfs minder dan bij andere artikelen en boeken in de voorverkoop", zegt een woordvoerster. Aantallen wil ze niet noemen.

Veel weerstand lijkt er vooralsnog niet te zijn. "Het boek is niet tegen te houden, dan is het vooral zaak om alles goed uit te leggen", zegt directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) Hanna Luden op de site van Prometheus.

De officiële presentatie is op 5 september, met een debat in de Rode Hoed in Amsterdam.