Wetenschappelijk onderzoek bevestigt: deze Française was wel degelijk oudste vrouw ooit

16 september 2019

Bron: AFP 0 Het record van oudste vrouw ter wereld behoort wel degelijk toe aan de Française Jeanne Calment. Zij overleed in 1997 op 122-jarige leeftijd. Na haar dood rezen er twijfels over haar identiteit en leeftijd, die nu ontkracht worden. Een Frans-Deens-Zwitsers onderzoek bevestigt dat de these dat haar dochter Yvonne Calment in de jaren 30 haar identiteit had overgenomen, niet klopt.

Die these werd vorig jaar geopperd door een Russisch onderzoeksteam. Yvonne zou de plaats van haar moeder hebben ingenomen na diens overlijden aan tuberculose, om geen erfenisrechten te moeten betalen. Op die manier zou "Jeanne" Calment in 1997 slechts 99 jaar zijn geweest.

Maar dat wordt tegengesproken door vier Franse, Zwitserse en Deense onderzoekers. Hun bevindingen staan in het "Journal of Gerontology". Ze combineerden historisch en epidemiologisch onderzoek met mathematische modellen. Zo bewijzen documenten onder meer dat de vader van Jeanne Calment -Nicolas- in 1926 al zijn goederen voor zijn dood had nagelaten aan zijn erfgenamen.

De Russen beweerden ook dat een mens niet in staat is om 122 jaar te worden, maar volgens het nieuwe onderzoek -op basis van statistieken van alle geboortes in Frankrijk tussen 1875 en 1903- is die kans één op de tien miljoen.