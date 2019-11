Westerse professoren vrijgelaten in ruil voor drie talibangevangenen SVM

19 november 2019

08u41

Bron: ANP 0 De taliban hebben twee westerse gijzelaars vrijgelaten in Afghanistan in ruil voor drie leiders van de radicale groep. Dat meldt de Amerikaanse krant ‘The New York Times’.

De Amerikaan Kevin C. King (63) en de Australiër Timothy J. Weeks (50) zijn opnieuw op vrije voeten. De twee professoren van de Amerikaanse universiteit in Kaboel werden drie jaar geleden ontvoerd.

Volgens de krant komt in ruil Anas Haqqani vrij, de jongere broer van de leider van de militaire operaties bij de taliban. Hij haalde geld op voor de organisatie, voor hij in 2014 opgepakt werd. De andere twee personen zouden talibancommandanten zijn.

“De twee professoren van de universiteit zijn vrijgelaten in het district Now Bahar in de provincie Zaboel”, aldus een lokale politiebron aan AFP. De twee hebben het gebied verlaten met Amerikaanse helikopters. Drie talibancommandanten bevestigden dat.

De Afghaanse president Ashraf Ghani had de gevangenenruil aangekondigd. Volgens hem moet de ruil directe vredesonderhandelingen tussen de Afghaanse regering en de taliban mogelijk maken.