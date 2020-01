Westerse commerciële luchtvaart mijdt Iraans luchtruim jv

11 januari 2020

09u07

Bron: Radio 1 6 Amerikaanse en Europese luchtvaartmaatschappijen mijden het Iraanse luchtruim op weg naar Azië. Ze passen sinds woensdag vaak hun route aan en vliegen noordelijker of zuidelijker dan normaal. Die omweg heeft natuurlijk te maken met het neergestorte Oekraïense toestel nabij Teheran. Iran heeft vandaag toegegeven dat het leger de Boeing “onbedoeld” heeft neergeschoten.

Op de website Flightradar 24 zie je dat het Iraanse luchtruim niet druk bezet is. Dat is om veiligheidsredenen al sinds woensdag zo, na de crash van de Oekraïense Boeing, waarbij 176 inzittenden om het leven kwamen. De oorzaak was toen nog niet opgehelderd. Vandaag gaf het Iraanse leger toe een “menselijke fout” te hebben begaan door het toestel “per ongeluk” neer te halen.

“No-flyzones kunnen komen van de autoriteiten”, legde oud-piloot Tom Mertens uit in ‘De wereld vandaag’ op Radio 1. Zo mogen Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen van de Federal Aviation Administration (FAA) niet boven Irak en Iran vliegen. Een verbod dat ook geldt voor vluchten van Europese maatschappijen met zowel een eigen als een Amerikaans vluchtnummer. Maar de luchtvaartmaatschappijen kunnen ook zelf beslissen om uit voorzorg een luchtruim te mijden, zoals KLM, Air France of Lufthansa deden.

Mertens, zelf een voormalige piloot, noemde het ook nog “een circus” voor wie moet opstijgen uit Dubai. Piloten moeten dan meteen ook radiocontact hebben met de Iraanse luchtmacht om het leger daar te verwittigen: ‘Pas op, wij komen eraan, schiet ons niet neer’. “En die situatie is nog altijd zo”, aldus Mertens. “Mijn collega-piloot zegt dat ze zeer nerveus zijn bij de Air Defence Radar Iran. Als je een beetje afwijkt van je geplande route omwille van een onweer of zo dan roepen ze je onmiddellijk op om te weten waar je bent en wat je bedoeling is.”