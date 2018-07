West-Vlaamse vrienden sterven na quadongeval. "Op het werk of erbuiten: Boone en Winky waren onafscheidelijk" YDS/KSN/AVK/JHM

31 juli 2018

00u00 0 Een tragisch ongeval op het Griekse eiland Kos heeft gisteren het leven gekost aan de West-Vlaamse vrienden Frederic Boone (31) en Kevin Vanterwyngen (29). De onafscheidelijke werkmakkers verloren de controle over hun gehuurde quad en knalden frontaal op een wagen die uit de tegenovergestelde richting kwam. "Het is niet te vatten dat deze twee gouden gasten in één keer er niet meer zijn", vertelt hun werkgever Danny Eggermont.

Wat een leuk namiddagje rondtoeren met een quad moest worden, is gisteren dramatisch afgelopen voor Frederic Boone en zijn werkmakker Kevin Vanterwyngen tijdens hun vakantie in Psalidi, een populaire badplaats op het Griekse eiland Kos. "Hun quad week rond het middaguur af van hun rijvak en botste frontaal op een kleine bestelwagen", klonk het gisteren bij de Griekse politie. Volgens de vaststellingen zat de 31-jarige Boone achter het stuur. "De oorzaak van het ongeval is voorlopig nog niet duidelijk. Maar de klap was ontzettend hevig. Beide jongemannen werden weggeslingerd en zijn ter plekke overleden." De chauffeur van de bestelwagen, een 63-jarige bewoner van het eiland, was in shock na het ongeval. "De man is aangehouden en zijn rijbewijs is voorlopig ingetrokken, maar dat is hier de standaardprocedure bij een dodelijk ongeval."

Door pech geplaagd

In de late namiddag bereikte het trieste nieuws de familie en de vrienden van de twee West-Vlaamse arbeiders. "Niemand kan het vatten wat er gebeurd is met Boone en 'Winky'", vertelt hun werkgever bij Zaniboo, Danny Eggermont. Zijn zoon Tom is een goede vriend van het duo dat zowel op de werkvloer als daarbuiten altijd samen op pad was. "Twee jaar geleden kwam Winky werken in ons bedrijf, dat gespecialiseerd is in zagen en boren in betonconstructies. Hij had toen net een heel moeilijke periode achter de rug, maar heeft zich iedere dag 100 procent ingezet." De twintiger uit Zwevegem verloor namelijk op 10 oktober 2009 zijn moeder Nadine tijdens een brand waaraan hij zelf kon ontsnappen en belandde daarna op straat samen met zijn drie jaar oudere zus Delphine.

"Ondanks het diepe dal waarin hij terechtgekomen was, had hij zich echt herpakt. Hij had geen ouders meer en ik beschouwde hem echt als mijn eigen zoon. Niet één dag is hij ziek of afwezig geweest terwijl hij bij me werkte. Hij heeft zich uit de schulden moeten werken na financiële problemen, daar was hij eindelijk in geslaagd na lang sparen. Met zijn zuurverdiende centjes kon hij nu voor de allereerste keer op buitenlandse reis en dan gebeurt dit."

Maanden uitgekeken

De twee hadden reikhalzend uitgekeken naar hun vakantie op Kos en gingen zelfs te rade bij vrienden om hun programma maandenlang op voorhand al uit te stippelen.

Ook Frederic Boone uit Harelbeke - een levensgenieter en allemansvriend die ouders en een zus nalaat - lag Eggermont na aan het hart. "Het was gewoon een gouden duo", klinkt het. "Die twee waren dag en nacht onafscheidelijk. Samen werken, samen feesten. Het was ook hun eerste verre buitenlandse trip samen. Ze waren allebei harde werkers - ook op zondag - en voorbeelden voor andere jonge gasten. Zelf was ik ook met vakantie, maar toen ik het nieuws vernam van mijn zoon, ben ik naar huis teruggekeerd. Het besef dat we die twee kwijt zijn, voelde als een steek door mijn hart ."

Voorlopig is het niet duidelijk wanneer het onderzoek van de Griekse politie afgerond zal zijn. Ook wanneer de lichamen van de overleden West-Vlamingen gerepatrieerd kunnen worden, is nog een vraagteken. De werknemers van Zaniboo verzamelen vandaag aan het bedrijf voor een gezamenlijk rouwmoment.