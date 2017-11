West-Vlaamse omgekomen bij terreuraanslag Manhattan, drie Belgische gewonden SPS Hans Verbeke

23u47 9 AFP Bij de aanslag in Manhattan, in de Amerikaanse stad New York, zijn gisteren ook nog drie Belgische gewonden gevallen. Het gaat om de vader, moeder en zoon van één gezin, die alle drie worden geopereerd. Dat meldt minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders, die geen details heeft over de ernst van de verwondingen. Eerder meldde Reynders al dat onder de acht doden van de aanslag een Belgische vrouw was.

"Het gaat om een 31-jarige vrouw uit Staden die er op citytrip was met haar twee zussen en moeder", zei Reynders over het dodelijke slachtoffer. Hij benadrukte dat de Belgische consul-generaal ter plaatse is bij de familie van het slachtoffer. "We stellen alles in het werk om hen bij te staan." De minister betuigde intussen ook zijn medeleven op Twitter. "Onze gedachten zijn bij haar familie en haar vrienden", luidt het.

"Onwezenlijk dat dit kan gebeuren"

Het slachtoffer werd alleen gegrepen, de anderen bleven ongedeerd. In de gemeente Staden hangen de vlaggen halfstok. "Het is zo onwezenlijk dat dit kan gebeuren", zegt burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld). "Onschuldige wandelaars en fietsers die zomaar het slachtoffer worden van terreur. Enkele dagen geleden stuurde ik nog een sms naar één van de zussen, toen ik op sociale media had gezien dat ze in de Verenigde Staten was. Ik wenste hen een mooie reis, hoopte dat ze zouden genieten van elkaar en het Halloweengebeuren dat in Amerika nog zoveel sterker leeft dan bij ons. En dan gebeurt dit. Niet te vatten." Vanderjeugd blijft in Staden contact houden met de niet-meegereisde echtgenoot van het dodelijk slachtoffer.

we hebben helaas een landgenote verloren in #Manhattan. onze gedachten zijn bij haar familie en haar vrienden 🇧🇪🇺🇸 didier reynders(@ dreynders) link

Ook vijf Argentijnen onder slachtoffers

Onder de doden zijn ook vijf Argentijnen. Eén Argentijn raakte gewond. Dat melden Argentijnse media. Ze zouden deel uitmaken van een groep van tien toeristen uit de stad Rosario die op dat moment een fietstour door Manhattan maakte. Eerder bevestigde het Argentijnse ministerie van Buitenlandse Zaken al dat er "Argentijnse burgers" onder de slachtoffers waren, zonder een aantal te vermelden.

Een man met een pick-uptruck reed dinsdagmiddag plaatselijke tijd in het westen van Manhattan verschillende huizenblokken lang in op fietsers en voetgangers. Hij kwam daarna tot stilstand tegen een schoolbus vol kinderen. In totaal vielen er acht doden en elf zwaargewonden, zo bevestigde de burgemeester van New York Bill de Blasio. Hij bestempelde het incident ook als een "terreurdaad". De dader, een 29-jarige man, is neergeschoten en opgepakt. Hij wordt verzorgd in een ziekenhuis in de buurt.

OPGELET, HARDE BEELDEN. Onderstaande video toont de chaos die de aanslag veroorzaakte. De weg ligt bezaaid met doden en gewonden.

Reactie Donald Trump

Na de aanslag zei de Amerikaanse president Donald Trump dat "we IS niet mogen toelaten om terug te keren of ons land binnen te komen nadat we hen verslagen hebben in het Midden-Oosten en elders". "Genoeg! ", luidde het voorts op Twitter. Officieel is er nog geen bevestiging van een link tussen de aanslag en terreurgroep Islamitische Staat (IS).

De president - die eerder al zei dat de dader "ziek en gestoord" is - betuigde ook zijn medeleven aan de slachtoffers. "Mijn gedachten, medeleven en gebeden aan de slachtoffers van de terreuraanval in New York. God en jouw land zijn met jou!"

My thoughts, condolences and prayers to the victims and families of the New York City terrorist attack. God and your country are with you! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Aanslag in naam van IS

De dader van de aanslag werd intussen geïdentificeerd als Sayfullo Habibullaevic Saipov, een 29-jarige man uit Oezbekistan die sinds zijn komst naar de VS in 2010 in Tampa in Florida en New Jersey zou hebben gewoond. Hij zou een handgeschreven briefje in de truck hebben achtergelaten waarin hij zegt de aanslag in naam van IS te hebben gepleegd, samen met een foto van de vlag van de terreurgroep. Nadat hij uit het voertuig was gestapt, riep hij "Allahu akbar" en haalde hij twee wapens boven. Uiteindelijk bleek het om slechts een paintballgun en een luchtdrukgeweer te gaan.

De lokale media melden dat Saipov geen noemenswaardige criminele achtergrond heeft, maar de FBI en de politie van New York graven momenteel diep in zijn verleden op zoek naar aanwijzingen.

De gouverneur van New York Andrew Cuomo gaat uit van een daad van een “lone wolf” zonder duidelijke link met een groter terroristisch complot.

