Werkte Trump nu wel of niet samen met de Russen? Vier hypothesen Michael Persson

16 juli 2018

11u21

Bron: de Volkskrant 1 Als Donald Trump en Vladimir Poetin elkaar maandag in Helsinki ontmoeten, hangen er grote vraagtekens boven hun hoofden. Want er zijn veel theorieën over de banden tussen de beide wereldleiders, maar minstens zoveel vragen. En de feiten zijn nog steeds onvolledig.

In het Amerikaanse tijdschrift New York Magazine stond vorige week een ambitieus overzicht van de tot dusver bekende banden tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische collega Vladimir Poetin. Ruim veertig pasfotootjes verbonden door een stuk of honderd lijnen in vier kleuren. De twee pagina’s houden het midden tussen een stroomschema en een doolhof. En telkens als je een patroon denkt te zien, raak je de weg kwijt.

Zo’n soort schema zal er ook bij Robert Mueller aan de muur hangen. Ruim een jaar is de voormalige FBI-directeur nu bezig met zijn onderzoek naar de connecties tussen het team van Trump en het Kremlin, en daaruit zijn verschillende verdachte figuren naar voren gekomen. Maar nog steeds zijn de grote vragen even groot. Wist Trump van Poetins pogingen om de Amerikaanse verkiezingen naar zijn hand te zetten? Heeft Trump, of zijn campagneteam, de Russen daarbij geholpen? Heeft hij daarvoor een wederdienst beloofd?

In Helsinki zullen deze vraagtekens boven de hoofden van de twee mannen hangen. Zijn dit gewoon twee wereldleiders of is dit, zoals New York Magazine schreef, een scène uit een spionageverhaal: zien we geheim agent Trump die zich bij zijn handler Poetin meldt?

