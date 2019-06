Werkstraf voor man die milkshake wierp naar Nigel Farage LH

18 juni 2019

17u31

Bron: Belga 0 De man die enkele dagen voor de Europese verkiezingen Nigel Farage, de leider van de Brexit Party, in Newcastle trakteerde op een milkshakedouche, is vandaag veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur. Daarnaast moet hij ook 350 pond (391 euro) aan schadevergoedingen ophoesten, onder meer voor de kosten voor het reinigen van Farage's pak en een microfoon die beschadigd raakte.

Paul Crowther wierp op 20 mei zijn milkshake naar de eurosceptische Farage, die tussen twee campagnebijeenkomsten een wandeling maakte in het centrum van Newcastle. Niet lang daarna werd de 32-jarige man opgepakt. Uiteindelijk werd hij formeel aangeklaagd voor aanranding en vernieling.



Na zijn arrestatie zei Crowther tegen journalisten dat hij "zijn recht op protest tegen mensen zoals hem" had uitgeoefend. "De gal en het racisme die hij in dit land uitspuwt zijn veel schadelijker dan een beetje milkshake", luidde het. Hij wist ook nog te zeggen dat zijn projectiel een milkshake met banaan en gezouten karamel betrof ter waarde van 5,25 pond. Een crowdfundingactie ‘Get Paul Crowther his milkshake money back’ (‘Geef Paul Crowther het geld van zijn milkshake terug’) haalde in de dagen na het incident 1.705 pond op.



De protestactie van Crowther kostte de dertiger uiteindelijk zijn job. Zijn werkgever, televisiezender Sky, zette hem op straat. Hij kreeg sindsdien ook geregeld bedreigingen, waardoor de politie regelmatig op controle gaat op zijn adres.

