Werknemers van dit bedrijf werken elke winter in een villa op Bali Priscilla van Agteren

25 januari 2019

21u29

Bron: AD.nl 9 Heb jij genoeg van het koude weer? Bij het Nederlandse online marketingbureau Brandfirm in Amsterdam dachten ze daar een paar jaar geleden precies hetzelfde over. Alle werknemers mogen sindsdien iedere winter naar Bali om daar een week of zes te werken in een villa vlakbij het strand.

Niet 's ochtends vroeg naar kantoor in de vrieskou, maar nog even surfen voor je je laptop openklapt. Klinkt ideaal, en dat is het ook, vertelt Christiaan Pol, directeur van Brandfirm. “De villa waar we verblijven staat midden in de rijstvelden. Met een paar minuten op de scooter ben je op het strand. Bovendien lopen we er 7 uur voor op Nederland, dus de meeste werknemers gaan nog even iets op het eiland doen en gaan daarna pas aan de slag. En dan zijn ze nog steeds eerder begonnen dan de meeste Nederlanders.”

De inmiddels jaarlijkse werkvakantie naar Bali is ontstaan in een opwelling, zegt Pol. “In september 2016 zeiden mijn partners bij de vergadering dat ze geen zin hadden in het winterweer hier.” Met dat idee gingen ze aan de slag. “Voor we het wisten, waren we naar villa's op Bali aan het zoeken.”

Op Bali werken is juist enorm goed voor de productiviteit Christiaan Pol

De eerste reis naar Bali was een sprong in het diepe voor het bedrijf. “Maar één iemand van ons was er daarvoor ooit geweest. De villa hadden we alleen op de foto gezien dus we wisten niet waar we terecht zouden komen. En zou het internet wel snel genoeg zijn? Maar de villa was prachtig, en het internet net zo snel als in Nederland.”

Alle werknemers gaan de komende maanden naar het eiland, maar het hoofdkantoor in Amsterdam blijft bemand. “We wisselen elkaar af, en gaan ook niet allemaal voor hetzelfde aantal weken naar Bali. Het hangt ervan af wat iemand wil. We hebben collega's die er zes weken willen doorbrengen en anderen die drie weken wel genoeg vinden.”



Wie denkt dat het personeel van Brandfirm op Bali vooral vakantie aan het vieren is, heeft het mis. Tijdens het verblijf op het eiland worden er topmaanden gedraaid, stelt Pol. “Daar werken is juist enorm goed voor de productiviteit. Je komt los uit de normale sleur en je hebt geen verplichtingen behalve het werk. De focus die je daar op je werk kan hebben, vind je niet snel in Nederland.” Ook de betrokkenheid van het personeel vaart er wel bij. “Wat wij merken sinds we zoiets extra bieden, is dat het mensen motiveert om er op het werk extra voor te gaan.”

Vrienden

Tijdens de werkvakantie zijn de werknemers wel de hele dag bij elkaar. Ze werken niet alleen in de villa maar slapen er ook. Pol: “Maar het voelt nooit of je met elkaar opgescheept zit hoor. We zijn niet alleen collega's, maar zien elkaar ook als vrienden dus dat scheelt.”

Ook voor andere bedrijven zou een werkvakantie geen slecht idee zijn, zegt Pol. “Als ik het erover heb met andere ondernemers, zien zij vooral beren op de weg. Maar veel van het werk dat je hier op kantoor doet, kan je prima ergens anders naartoe verplaatsen. Als je alleen maar kijkt naar wat het je bedrijf oplevert, maakt het het dat al waard.”

Hij raadt wel een dergelijk avontuur af als collega's elkaar niet uit kunnen staan. “Dat zou niet werken. Wij dwingen je niet om vrienden met iedereen te worden als je bij ons komt werken, dat moet zo groeien. Maar het is nu wel zo dat we iemand alleen aannemen als we er ook wel een maand mee op Bali zouden willen zitten.”