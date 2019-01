Werknemers van bakkerij speuren zelf naar vaste klant Hans (56), die al twee weken overleden in zijn huis blijkt te liggen Bas Bareman

18 januari 2019

14u15

Bron: AD.nl 0 Werknemers van Bakker Bart in het Nederlandse Middelburg waren afgelopen week zo bezorgd over een vaste klant die al dagenlang niet verscheen in de bakkerij, dat ze zelf een zoekactie op touw zetten om hem te vinden. Via hun speurpogingen trof de politie de 56-jarige man thuis aan. Hij bleek overleden en lag daar vermoedelijk al zo'n twee weken.

Hans was acht jaar lang vaste klant bij Bakker Bart. Hij kwam er elke dag. Zeven dagen per week at hij er een ontbijtje. En als hij niet kon, dan belde hij steevast de bakkerij om af te zeggen. Zo bouwde hij een band op met de werknemers en bakkerij-eigenaar Alain Desmedt.

Oudjaar was de laatste keer dat Hans in de bakkerij kwam. Na enkele dagen vroeg Desmedt zich af waar hij was. “Ik had er een wrang gevoel bij. Hij kwam normaal gezien elke dag. Het klopte gewoon niet.” Hij belde vorige week donderdag naar de politie, maar op het bureau waren geen meldingen binnengekomen over zijn vermissing.

Gordijnen dicht

Desmedt had verder geen contactgegevens van Hans en uitte zijn bezorgdheid tegen een klant in de bakkerij. Wonderlijk genoeg kende zij hem en gaf zijn telefoonnummer. “Ik heb direct gebeld", vertelt Desmedt. “Zijn gsm ging over, maar sprong daarna op voicemail.”

Via via achterhaalden de werknemers ook het adres van Hans. Desmedt ging er afgelopen weekend langs, maar de gordijnen waren dicht en niemand deed open. “Ik belde toen nog een keer naar zijn telefoon. Die sprong direct op voicemail. Toen gingen er alarmbellen bij me af”, zei Desmedt. “Dit voelde niet goed.”

Dankbaar

Werknemers Remonda en Sandra besloten maandag ook poolshoogte te nemen bij zijn huis. Door de gordijnen zagen ze achterin het huis licht branden. Samen met de bakker alarmeerden ze de politie. Agenten kwamen naar de flat, gevolgd door een slotenmaker. Eenmaal binnen troffen ze het stoffelijk overschot aan van Hans. De man bleek een natuurlijke dood gestorven en lag daar waarschijnlijk al sinds nieuwjaar.

Familie van Hans is de bakkerij dankbaar voor hun zoektocht. Ook op sociale media krijgen de werknemers veel lof. “Bewonderenswaardig, medewerkers van Bakker Bart, deze betrokkenheid!” zegt Erik Blommers op Facebook. “Team Bakker Bart, super dat jullie zo veel moeite hebben gedaan!", schrijft Paulien Nijboer. “Heel triest, maar chapeau voor bakker Bart dat ze zoveel moeite gedaan hebben! Heel mooi”, vindt Sue Janse de Jonge.

Aandacht voor je medemens

“Ik vind het erg spijtig dat dit uitkomst is", zegt Desmedt. “Maar ik ben blij dat ik de stap heb gezet om hem te zoeken. Ik hoop dat meer mensen hetzelfde zullen doen. Als je iemand mist die altijd in een bepaald ritme leeft en ergens komt, trek dan aan de alarmbel. Het gaat om aandacht voor je medemens.”



Hij beschrijft Hans als een warm mens, die altijd een praatje aanknoopte. “Ik hoop dat hij zo toch ook een beetje het eerbetoon krijgt dat hij verdient.”