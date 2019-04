Werknemer houdt aan met vrouw van baas, wordt doodgeschoten in douche mvdb

13 april 2019

06u47

Bron: New York Post - ABC 0 Een Texaan heeft zijn eigen werknemer (22) woensdag doodgeschoten toen die onder de douche stond. Edwin Figuero (23) brak ‘s avonds laat binnen in het appartement van het slachtoffer in miljoenenstad Houston. Aanleiding voor de moord is de liefdesaffaire die Rafael Nunez Serrano had met Figuero’s vrouw.

De schutter is beschuldigd van moord. Hij kocht een pistool, snoof cocaïne en dronk enkele biertjes waarna hij naar het appartement reed. Slachtoffer Serrano was niet op slag dood, hij strompelde hevig bloedend naar buiten waar hij op de parking neerzeeg. Een passant verwittigde de hulpdiensten. Eens in de ambulance, was het slachtoffer nog kort bij bewustzijn. Hij verklaarde aan de paramedici dat zijn baas hem had beschoten. De twintiger bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.



Werkgever Figuero werd opgepakt en bekende de moord. Hij kende Serrano al vier jaar en noemde hem een vriend. De schutter wist al eerder van de verhouding af. Het leidde recent nog tot een handgemeen. De verdachte verscheen gisteren voor het eerst voor een rechter. Indien Figuero een borgsom van 100.000 dollar betaalt, mag hij de cel verlaten in afwachting van zijn later moordproces. Het is niet bekend in welke beroepsbranche de twee actief waren.