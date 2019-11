Werknemer Britse consulaat in Hongkong zegt dat hij “gemarteld” werd, Londen roept Chinese ambassadeur op matje LH

20 november 2019

12u18

Bron: ANP, The Guardian, BBC 0 Simon Cheng, een voormalige handelsattaché van het Britse consulaat in Hongkong, heeft aan verschillende Britse media verklaard dat hij “gemarteld” werd in augustus terwijl hij werd vastgehouden in China. De Britse regering heeft inmiddels woest gereageerd. "We zijn geschokt en verbijsterd over de mishandeling die hij onderging tijdens zijn detentie in China", verklaarde minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab.

Cheng, staatsburger van Hongkong, werkte als handelsattaché voor het Britse consulaat in Hongkong en bracht op 8 augustus een werkbezoek aan de aan Hongkong grenzende Chinese miljoenenstad Shenzhen. Hij kwam een dag later niet opdagen op zijn werk op het Britse consulaat in Hongkong.

In een interview met The Guardian vertelt Cheng dat hij mishandeld en gedwongen werd om valse getuigenissen af te leggen over de rol van de Britse regering in de massale protesten in Hongkong. Cheng verklaarde ook dat hij tijdens de lange ondervragingen een “vijand van de staat” en een “Britse spion en geheim agent” genoemd werd en dat hij gehandboeid, vastgeketend en geblinddoekt werd. Hij moest ook het Chinese volkslied zingen om niet in slaap te vallen.

Hij moest urenlang vermoeiende houdingen aannemen, gehurkt tegen een muur, zo schrijft de Britse omroep BBC nog. Als hij bewoog, werd hij geslagen. Hij zou ook opgepakte demonstranten gezien hebben die in China waren afgeleverd en daar werden ondervraagd.

Informatie inwinnen

Cheng was bij het consulaat belast met het wekken van interesse voor investeringen in Schotland bij het Chinese bedrijfsleven waarbij hij vaak naar China reisde. Toen de massale demonstraties in Hongkong uitbraken gaf Cheng zich volgens de BBC vrijwillig op om voor het consulaat informatie in te winnen over de status van de demonstraties. Hij meldde zich onder andere aan op sociale platformen waar actievoerders hun acties afstemden. Het ging puur om observeren, aldus Cheng en Londen. Volgens de politie in Shenzen had Cheng de lokale veiligheidsvoorschriften overtreden.

Londen heeft inmiddels de ambassadeur van China op het matje geroepen.