Werkman ontdekt geheime kamer in woning: "Zoiets heb ik nog nooit gezien" Karen Van Eyken

16u05

Bron: News.com.au 0 rv Een werkman heeft een griezelige ontdekking gedaan toen hij naar een huis in Florida werd gestuurd voor renovatiewerken. De Amerikaan filmde zijn vondst en verklaarde nog nooit zoiets gezien te hebben.

De man werd vorige maand naar een woning in Plant City gestuurd om de airconditioning te vervangen. Op zolder merkte hij echter een stuk muur op dat er anders uitzag dan de rest. Toen hij er een duw tegen gaf, kwam er een geheime kamer tevoorschijn. De ruimte was ingericht en beschikte zelfs over een bijzonder toilet. Er lagen pizzadozen op de grond.

Nadat hij de video online had gezet, werd hij door iemand gecontacteerd die beweerde dat het huis toebehoorde aan moordenares Dee Dee Moore. Zij bracht Abraham Lee Shakespeare om nadat hij de loterij had gewonnen. Zij werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Ook de nummerplaten die in beeld te zien zijn, zouden van Moore zijn. Deze claim kon evenwel nog niet bevestigd worden.

"Volgens mij diende deze geheime kamer om zich te verstoppen voor de politie", besloot de werkman.