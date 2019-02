Werkloze die pronkt met paarse Lamborghini, speelt auto kwijt na politie-inval Janneke Boluijt

18 februari 2019

18u14

Bron: AD 0 Een 34-jarige man uit het Nederlandse Gorinchem die pochte met dure wagens, waaronder een Lamborghini, is opgepakt op verdenking van witwassen. Hij runde thuis een hennepkwekerij.

De man beschikte blijkbaar over meerdere bankrekeningen, met flinke bedragen. Ook had hij dure auto's, waaronder de Lamborghini. Nochtans had hij officieel geen inkomsten die het bezit van dure auto's zouden kunnen verklaren. De auto's zijn in beslag genomen.

In zijn huis werd een cannabisplantage aangetroffen, met zo'n 200 planten. Een 20-jarige vrouw die aanwezig was in het huis is meegenomen naar het politiebureau. Ook zij is verdachte en wordt verhoord.

De man was al in beeld bij de politie. Er werd al een tijdje onderzoek gedaan naar zijn handel en wandel. Bij dat onderzoek waren ook de Belastingdienst en de gemeente Gorinchem betrokken.

Bekijk ook:

WK-gekte barst los: Lamborghini in Belgische driekleur.