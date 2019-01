Werkloze (51) speelt uitkering kwijt nadat hij erfenis van 200.000 euro in sneltempo verbrast HR

Bron: Hamburger Abendblatt, Elbe-Jeetzel-Zeitung 0 Een 51-jarige werkloze Duitser die een erfenis van 200.000 euro in sneltempo verbraste op café, is zijn uitkering kwijtgespeeld. In het vonnis verwijst de rechter expliciet naar zijn onverantwoordelijke spilzucht.

De man uit de staat Nedersaksen kreeg een uitkering via het Hartz IV-systeem. Dat is een sociale uitkering waar langdurig werklozen in Duitsland recht op hebben. Maar in 2011 erfde hij na het overlijden van een oom een onroerend goed van 120.000 euro. Daarbovenop kwamen cash en waardepapieren voor in totaal 80.000 euro. Alles samen goed voor een erfenis van 200.000 euro.

Opgedronken

Amper twee jaar later was dat geld al volledig opgebrast. Dat rechtvaardigde de man door het feit dat hij een alcoholprobleem had. En hij zei het grootste deel van zijn tijd op restaurant te spenderen. “Ik heb alles uitgegeven en opgedronken”, klonk zijn uitleg aan de rechter.

Die was van mening dat een normale werkloze minstens 7 jaar en 7 maanden van de nalatenschap had kunnen leven. “Hij had nooit de bedoeling om te gaan werken”, meldt het vonnis. “Hij had moeten weten dat zijn spilzucht hem snel weer afhankelijk zouden maken van een uitkering.” Maar het recht daarop, is hij nu dus kwijtgespeeld.

