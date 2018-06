Werkloze 30-jarige die weigerde ouderlijk nest te verlaten nu toch vertrokken… naar Airbnb KVDS

04 juni 2018

11u19

Bron: USA Today, Crime Watch Daily 3 Michael Rotondo (30) – de werkloze Amerikaan die door zijn ouders voor de rechter werd gesleept omdat hij weigerde op eigen benen te staan – heeft nu toch het ouderlijke nest verlaten. Hij moest dat van de rechtbank doen “binnen een redelijke termijn”. Net voor het weekend reed hij een laatste keer de oprit van zijn ouders af, richting een woning die verhuurd wordt via Airbnb.

Een neef van Rotondo, die een truck heeft, hielp hem donderdag om zijn spullen in te pakken en naar een opslagruimte te brengen. Hij sliep daarna nog een laatste keer thuis en vrijdag was het definitief voorbij. Hij vertrok en daarmee kwam een einde aan een periode van 8 jaar waarin hij gratis bij zijn ouders leefde. Hij woont nu in een Airbnb “tot hij een eigen stek vindt”.

Betalen

Hoe hij die Airbnb kan betalen? Rotondo kreeg hulp uit onverwachte hoek. Complottheoreticus Alex Jones betaalde hem twee weken geleden 3.000 dollar voor een optreden in zijn radioshow. Hij zou ook zeker één aanbod gekregen hebben voor gratis verhuisdozen. (lees hieronder verder)

Eerder had de man al zijn verhaal gedaan aan nieuwszenders CNN en Fox News een aan de Britse krant Daily Mail. Daarin had hij het ook over zijn 8-jarige zoon, over wie hij het voogdijschap verloor. Dat zou ook aan de basis gelegen hebben van de spanningen tussen hem en zijn ouders, zo klonk het.

Rechter

In februari stuurden zijn ouders hem een eerste keer een juridische aanmaning om het ouderlijke huis in Camillus, New York te verlaten, nadat hij niet in actie kwam toen ze het hem vriendelijk vroegen. Er volgden nog vier aanmaningen, maar de zaak eindigde uiteindelijk eind vorige maand voor de rechter. Die vond dat de man “binnen een redelijke termijn” moest vertrekken. (lees hieronder verder)

Rotondo is nog altijd boos op zijn ouders en voelt zich opgejaagd door hen. “Ik denk dat het echt oneerlijk is dat ik niet genoeg tijd krijg om mijn verhuis deftig voor te bereiden”, klinkt het. “Maar ik ben uiteindelijk wel blij dat ik er eindelijk weg ben.”

Neef

Voor de toekomst hoopt hij ergens een goedkope woning te vinden “met internet”. Mocht dat niet lukken vóór het geld voor de Airbnb op is, heeft hij plannen om bij zijn neef in te trekken. Hij is niet van plan om ooit nog tegen zijn ouders te spreken.