Werkloosheid in Frankrijk verder afgenomen tijdens eerste kwartaal jv

25 april 2018

13u25

Bron: afp 1

Het aantal niet-werkende werkzoekenden is in Frankrijk tijdens het eerste kwartaal verder gedaald (-0,9 procent) tot 3,70 miljoen. Dat is het laagste niveau sinds het derde kwartaal van 2014, zo blijkt uit cijfers van het Franse ministerie van Werk.

Tijdens het slotkwartaal van vorig jaar kende de Franse werkloosheid een gelijkaardige (-0,8 pct) daling.