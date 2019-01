Werkgevers weigerden tiener met autisme aan te nemen als jobstudent, nu heeft Clay (16) zijn eigen bedrijf ttr

04 januari 2019

18u02

Bron: Daily Mail 1 De 16-jarige Clay Lewis uit de Australische stad Brisbane wilde net zoals zijn vrienden een centje bijverdienen na schooltijd. De tienerjongen met autisme mocht verschillende keren langsgaan op sollicitatiegesprek, maar uiteindelijk wilde niemand hem aannemen. Clay was de talloze afwijzingen van werkgevers beu en richtte zijn eigen schoonmaakbedrijf op: Clay’s Bin Cleaning.

Het is iets meer dan een jaar geleden dat Clay zijn eigen schoonmaakbedrijf oprichtte. Zijn specialisatie? Vuilnisbakken poetsen. Een karwei dat blijkbaar een heleboel inwoners van Brisbane niet graag doen, want Clay krijgt naar eigen zeggen sinds de oprichting van Clay’s Bin Cleaning erg veel aanvragen binnen.



“Ik moest zelfs drie mensen in dienst nemen, zodat ik een snelle service kon garanderen”, zegt de trotse tiener die het bedrijf samen met de hulp van zijn moeder Laura startte.

Eerste indruk

“Mijn zoon drukt zich op een andere manier uit dan de meeste mensen. Werkgevers baseren zich vaak slechts op de eerste indruk die ze hebben van een kandidaat tijdens een sollicitatieprocedure”, zegt moeder Laura aan ‘Daily Mail’.



“Clay ging bij verschillende werknemers langs, maar uiteindelijk werd hij nooit aangenomen als jobstudent. Een grote teleurstelling voor hem. Ze zagen niet dat hij enorm gedreven en loyaal is.”

Vakantie

Laura bedacht samen met haar zoon een plan en plaatste een bericht op haar Facebookpagina waarin ze schreef dat Clay graag vuilnisbakken wilde poetsen in ruil voor een zakcentje. Dat bleek een groot succes. De reacties stroomden -tegen alle verwachtingen in- binnen.

Bovendien reageren de klanten zeer tevreden. “Clay levert fantastisch werkt”, zegt Zoe Lawton, een vaste klant van de jonge ondernemer. “Daarnaast vormt hij niet alleen een inspiratie voor tieners, maar ook voor volwassenen.”

Intussen verdiende Clay ongeveer 6.000 dollar (omgerekend zo’n 3.734 euro). Een deel van het geld zette hij op zijn spaarrekening. Met het resterende bedrag wil hij een vakantie naar Dubai boeken. Daar droomt hij immers al jaren van.