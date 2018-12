Werken van Vlaamse en Hollandse Meesters gaan voor miljoenen onder de hamer bij Sotheby’s

06 december 2018

Bron: Belga

De veiling van Oude Meesters gisteravond bij Sotheby's in Londen was een succes. De totale verkoopwaarde bedroeg ruim dertig miljoen pond, oftewel meer dan 33 miljoen euro. Dat is grotendeels te danken aan kunstenaars van de Lage Landen. Hun werk maakte ongeveer de helft van het aanbod en vijf zesde van de totale omzet uit, zo meldt de Art Daily vandaag.