Exclusief voor abonnees Werken als ‘lab-slaaf’ in drugsindustrie: pillen draaien tot de dood erop volgt

Hessel de Ree

08 december 2019

08u44

Bron: AD.nl 0 Op winst beluste pillenboeren, onervaren lab-slaven en cowboys die snel veel geld willen verdienen, maken het werk in een drugslab levensgevaarlijk. “Ze zijn nog te beroerd om een koolmonoxidemelder op te hangen.”

Met een smoes wordt de politie midden in de nacht naar het Outlet Tuincentrum in het Nederlandse Den Dungen gelokt. Er zouden autodieven aan het werk zijn. De agenten vinden geen spoor van autodiefstal. Wel stuiten ze op een drugslab. En een dode.

Het gaat om een 36-jarige man uit Kerkrade, die aan het kokkerellen was met chemische grondstoffen voor xtc. Een explosie werd hem fataal. “Hier is vermoedelijk iets mis gegaan in het productieproces”, laat een politiewoordvoerder met gevoel voor understatement weten.

Dood loert altijd mee

