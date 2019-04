Werken aan “drie kwetsbare punten” in Notre-Dame om instorting te voorkomen kg

18 april 2019

15u00

Er zijn in de Notre-Damekathedraal nog "drie punten van grotere kwetsbaarheid" waaraan gewerkt wordt, zo heeft de Franse minister van Cultuur Franck Riester vandaag gezegd.

De zwakke punten bevinden zich op drie plaatsen. Eén van de punten bevindt zich in het frontaal van het noordelijk dwarsschip - zeg maar het gevelelement net boven de grote deuropening aan de zijkant van de kathedraal. Daarnaast werden ook kwetsbaarheden ontdekt in de driehoekige gevel tussen de twee klokkentorens en in de zuidelijke klokkentoren, de rechtse toren bij vooraanzicht. De werken om instortingen te voorkomen, zijn aan de gang.



Voorts zijn er in de kathedraal nog drie "erg problematische plaatsen" waar het gewelf is ingestort: de hoofdbeuk, door de instorting van de torenspits, de kruising en de noordelijke dwarsbeuk.



"Op deze drie plaatsen is het gewelf ingestort en er is een reëel risico dat het elders instort. Om die reden worden vandaag stellingen geplaatst", zei de minister.

