Werkdag en lessen geschorst in Venezuela na enorme stroompanne SVM

08 maart 2019

15u37

Bron: Belga 0 De Venezolaanse regering heeft de werkdag en de lessen geschorst na de gigantische stroompanne die gisteravond plaatsvond. “Zo kan de heropstart van de elektriciteitsdistributie in het land vergemakkelijkt worden", aldus vicepresidente Delcy Rodriguez. President Nicolas Maduro spreekt over “sabotage”.

De stroom werd gisteren rond 16.50 uur lokale tijd in Caracas bruusk onderbroken. Dat had een impact op alle wijken in de hoofdstad en diensten zoals de metro of de verkeerslichten. Duizenden mensen die van hun werk kwamen, moesten kilometers te voet naar huis gaan.

De panne heeft ook gevolgen voor de activiteiten op de luchthaven Simon-Bolivar. Daarnaast zijn telefoonlijnen en internet onderbroken.

In Venezuela zijn stroomonderbrekingen courant. Het land gaat door een ernstige economische crisis.