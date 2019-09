Werk van Banksy gestolen aan Centre Pompidou ADN

03 september 2019

16u05

In Parijs is een werk van de beroemde streetartkunstenaar Banksy gestolen. Het werk stond op de achterkant van een toegangsbord aan de ondergrondse garage van het Centre Pompidou. Dat heeft het bekende kunstencentrum vandaag bekendgemaakt in een persbericht.

Het werk toonde een rat met een gemaskerde snuit die een cuttermes vasthoudt. De stencilgraffiti verscheen volgens het centrum op 25 juni 2018 en werd de volgende dag op het Instagramaccount van de kunstenaar geplaatst. De foto van het werk op Instagram ging gepaard met een onderschrift: "Vijftig jaar na de opstand in Parijs 1968. De geboorteplaats van de moderne stencilkunst.”

Het Centre Pompidou wijst erop dat het kort na het verschijnen van het kunstwerk "besloot om het werk te beschermen door het aanbrengen van een plaat uit plexiglas". Het metalen paneel werd waarschijnlijk nu met een zaag weggehaald, zo klinkt het. Het Centre Pompidou heeft intussen een klacht ingediend wegens diefstal en schade.



In juli 2018 zou er al een eerste poging tot diefstal zijn ondernomen, maar die werd verijdeld door de veiligheidsagenten van het Centre Pompidou, aldus het kunstencentrum.

Eind januari werd er nog een werk van de Britse graffitikunstenaar gestolen. Het was een eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslag in de Bataclan op 13 november 2015, dat op de achterdeur van de concertzaal was aangebracht.