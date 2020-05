Wereldwijde ontbossing ondanks trager tempo nog steeds alarmerend MDG

22 mei 2020

17u26

Bron: Belga 0 Hoewel het tempo de afgelopen jaren wat is vertraagd, gaat er elk jaar nog te veel bosgrond verloren, blijkt vrijdag uit een VN-rapport over de staat van de bossen wereldwijd.

Het rapport werd opgesteld door de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) en het Milieuprogramma (UNEP) van de Verenigde Naties. "Sinds 1990 is er zo'n 420 miljoen hectare bos verloren gegaan door de omschakeling naar ander landgebruik", staat erin.

Alarmerend

Ondanks het tragere tempo van ontbossing de laatste tien jaar, gaat elk jaar 10 miljoen hectare verloren door de omschakeling naar landbouw en ander landgebruik. "Ontbossing en aantasting van bossen blijven aan een alarmerend tempo doorgaan, wat een belangrijke rol speelt in het aanhoudende verlies van biodiversiteit", schrijven FAO-directeur Qu Dongyu en UNEP-directeur Inger Andersen in het voorwoord.

Aanpassing productiemogelijkheden en voedselconsumptie noodzakelijk

De leiders opperen dat we onze productiemethoden en voedselconsumptie moeten aanpassen, als we het tij willen keren. In de nasleep van de COVID-19-crisis is natuurbehoud nog belangrijker geworden, zeggen de VN-agentschappen, "omdat de gezondheid van mensen gepaard gaat met die van het ecosysteem".

