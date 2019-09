Wereldwijde klimaatbetogingen stemmen boegbeeld Greta Thunberg "heel hoopvol" PVZ

20 september 2019

17u47

Bron: DPA 0 De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is "heel hoopvol" door de hoge opkomst bij de wereldwijde klimaatprotesten. "Het is ongelofelijk wat we samen hebben bereikt. Dit is een historische dag", zo richtte ze zich vrijdag vanuit New York tot duizenden betogers in Stockholm.

Thunberg, het boegbeeld van de mondiale klimaatbeweging, vertoeft in New York, waar meer dan 1,1 miljoen studenten van openbare scholen de toestemming hebben gekregen om afwezig te blijven om deel te nemen aan een grote demonstratie.

De New Yorkse manifestatie moet het hoogtepunt worden van de wereldwijde klimaatbetogingen die vrijdag de aardbol rondgingen. De hele dag al post Thunberg foto's en video's van demonstraties in landen als Oeganda, India en Turkije. Ook in Brussel kwamen jongeren samen op straat.

In haar toespraak tot haar jubelende Zweedse thuispubliek verwees de 16-jarige Thunberg naar de massale opkomst in Australië en Duitsland. Daar gingen vele honderdduizenden mensen de straat op. "Wij, mensen van alle leeftijden, hebben getoond waarvoor we staan. Nu moeten zij tonen dat ze geluisterd hebben", zo verwees ze naar de VN-klimaattop van de regeringsleiders die maandag in New York plaatsvindt.

Eén deelnemer aan die top gooide vrijdag alvast een bloemetje naar Thunberg. "Als er als wetenschapper één zaak indruk op me maakt, dan is het dat Greta Thunberg zegt dat we ons moeten verenigen achter de wetenschap", zo sloot de Duitse bondskanselier Angela Merkel zich aan bij de kritiek van de jonge klimaatactiviste op politici die de vaststellingen van wetenschappers negeren.