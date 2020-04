Wereldwijd zeker 100.000 doden door coronavirus KVE

10 april 2020

19u41

Het wereldwijde dodental door de uitbraak van het coronavirus staat sinds vrijdag op zeker 100.000. Dat blijkt uit cijfers van de Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit.

Het eerste sterfgeval dat officieel is toegeschreven aan het virus is op 9 januari gemeld in de Chinese stad Wuhan. Het duurde 83 dagen tot het dodental wereldwijd op 50.000 stond. Acht dagen later waren al 100.000 sterfgevallen gemeld.

Het aantal bevestigde gevallen overschrijdt intussen de 1,6 miljoen, al is dat ongetwijfeld een onderschatting omdat niet overal even rigoureus getest kan worden. Ook het dodental ligt in werkelijkheid wellicht hoger, aldus de universiteit.

Italië is met 18.000 overlijdens het zwaarst getroffen land, gevolgd door de VS waar al zeker 17.000 mensen bezweken aan het coronavirus. Spanje en Frankrijk tellen respectievelijk bijna 16.000 en 13.000 overlijdens. In Groot-Brittannië stierven al meer dan 9.000 coronapatiënten.

De Verenigde Staten hebben met 473.000 patiënten het hoogste aantal bevestigde coronabesmettingen. De staat New York is daar de zwaarst getroffen regio, met zeker 7.844 overlijdens.

