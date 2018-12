Wereldwijd weinig bereidheid bij bevolking om meer migranten in eigen land op te nemen AW

10 december 2018

19u25

Bron: Belga 0 Terwijl het migratievraagstuk binnen en buiten België en Europa voor beroering blijft zorgen, is er wereldwijd bij de bevolking weinig animo voor migratie. Dat blijkt uit een studie van het Amerikaanse onderzoeksinstituut Pew Research Center. Minder dan een derde van de bevraagde inwoners uit 27 landen vindt dat hun land meer migranten moet toelaten. België werd niet in de studie opgenomen.

Van de tien Europese landen die werden onderzocht blijken vooral de Grieken (82 procent), Hongaren (72 procent) en Italianen (71 procent) vragende partij voor minder of zelfs helemaal geen immigranten. In Duitsland vindt 58 procent het welletjes geweest. Niet toevallig waren al deze landen de voorbije maanden en jaren bij het merendeel van de asielzoekers en vluchtelingen erg in trek als doorreis- of bestemmingsland. De bereidheid blijkt het grootst in Spanje, waar 28 procent van de bevolking vindt dat er meer immigranten tot hun land toegelaten moeten worden. Bij de Fransen en de Britten is dat 16 procent.



Draagvlak buiten Europa

Buiten Europa is het draagvlak voor de opvang van meer immigranten het grootst in de VS (24 procent), gevolgd door Japan (23 procent), Nigeria en Tunesië met beiden 20 procent en vervolgens Canada en de Filipijnen met 19 procent. De grootste weerstand is er daar bij de bevolking van Israël (73 procent), Rusland (67 procent), Zuid-Afrika (65 procent), Argentinië (61 procent) en Kenia (60 procent).

Ook angst voor emigratie

Overigens wordt niet alleen immigratie als een probleem gezien. In heel wat landen maken de mensen zich zorgen over het toenemende aantal landgenoten die op een buitenlandse arbeidsmarkt hun geluk gaan beproeven. Vooral de Grieken (89 procent) en Spanjaarden (88 procent) liggen hier wakker van, gevolgd door de Argentijnen (82 procent), Tunesiërs (81 procent), Hongaren en Italianen (beide 80 procent). In Mexico - dat 13 miljoen inwoners naar het buitenland zag vertrekken en daarmee een van de koplopers is op vlak van emigratie - baart deze tendens 79 procent van de bevolking zorgen.

De problematiek wordt als minder prangend ervaren in de ons omliggende landen. Van de 27 bevraagde volkeren vrezen de Zweden (18 procent) en de Nederlanders (19 procent) emigratie het minst.

De peiling van het onderzoeksinstituut dateert al van het voorjaar, maar de resultaten werden pas nu vrijgegeven naar aanleiding van de VN-conferentie in Marrakesh, waar vandaag het omstreden migratiepact werd aangenomen. Verschillende landen bleven uit protest uit Marrakesh weg, onder hen ook de VS, Hongarije, Australië en Israël.