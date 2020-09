Wereldwijd ruim 7.000 zorgverleners aan Covid-19 overleden HAA

Bron: Belga 3 In de hele wereld zijn meer dan 7.000 gezondheidswerkers gestorven aan de gevolgen van een Covid-19-besmetting. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Amnesty International. In juli had de internationale mensenrechtenorganisatie al ruim 3.000 overlijdens bij het gezondheidspersoneel opgetekend.

Mexico ligt op kop met 1.320 overlijdens in de medische wereld, gevolgd door de Verenigde Staten (1.077), Groot-Brittannië (649), Brazilië (634) en Rusland (631). "Deze cijfers zijn wellicht een zware onderschatting, want in veel van de onderzochte landen worden niet alle gevallen geregistreerd", preciseert Amnesty.

Als meer dan 7.000 mensen sterven door andere levens te redden, zitten we met een crisis van fenomenale omvang Steve Cockburn

In Zuid-Afrika, waar 240 gezondheidswerkers stierven, zijn grote stakingen in de zorgsector aan de gang en betogingen waarbij de werkomstandigheden en het gebrek aan beschermend materiaal aan de kaak worden gesteld.



Volgens de ngo moet een internationale samenwerking op poten gezet worden om de zorgverstrekkers adequaat beschermingsmateriaal te verschaffen. “Als meer dan 7.000 mensen sterven door andere levens te redden, zitten we met een crisis van fenomenale omvang", zegt Steve Cockburn, hoofd van het programma voor sociale en economische rechtvaardigheid van Amnesty International.

Maatregelen

"Iedereen die in de gezondheidssector werkt, heeft recht op veiligheid op het werk en het is schandalig dat zoveel van hen het leven hebben verloren door hun werk te doen. We vragen aan alle regeringen dringend de nodige maatregelen te nemen om het leven te beschermen van de mensen die in de gezondheidssector werken", aldus Cockburn.

