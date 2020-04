Wereldwijd meer dan 250.000 mensen genezen van coronavirus KVE

05 april 2020

18u08

Bron: Focus 0 Een bericht dat ons allen hoopvol moet stemmen: inmiddels zijn wereldwijd meer dan 250.000 mensen hersteld van het coronavirus. Dat blijkt uit berekeningen van de gerenommeerde Johns Hopkins University in de Verenigde Staten.

Momenteel zijn er exact 252.391 mensen die het coronavirus hebben overwonnen en genezen zijn verklaard. Het is een hoopvol cijfer, wetende dat ondertussen 1,21 miljoen mensen positief hebben getest en er wereldwijd meer dan 65.000 doden zijn gevallen.

De universiteit in de Amerikaanse staat Baltimore verzamelt de patiëntgegevens wereldwijd in real time. De wetenschappers zijn daarvoor uiteraard afhankelijk van de officiële informatie die de landen ter beschikking stellen.



Zo wordt aangenomen dat het aantal besmette mensen waarschijnlijk ruim boven de 1,2 miljoen zal liggen omdat enkel de bevestigde gevallen zijn in rekening genomen. En daarom zal het aantal genezen mensen waarschijnlijk nog veel hoger ligger dan die 250.000. Maar een grote opsteker is het in ieder geval wel.

Lees ook:

ANALYSE. Wat ga je redden: een kleine groep kwetsbaren of de toekomst van een nieuwe generatie? (+)



Onze opinie. Laten we het collectief toegeven: we hebben dit verkeerd ingeschat (+)

Bekijk ook: ‘Zo volgen wetenschappers het coronavirus’



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.