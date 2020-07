Wereldwijd meer dan 11 miljoen coronabesmettingen, WHO-topman waarschuwt: “Iedereen moet wakker worden, we moeten dit virus nu stoppen” LH

03 juli 2020

20u08

Bron: ANP, AFP 58 Het aantal coronabesmettingen dat wereldwijd is vastgesteld, is de 11 miljoen voorbij. Het dodental door de pandemie staat na ongeveer zeven maanden op meer dan een half miljoen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft bij de zwaar getroffen landen aangedrongen om “wakker te worden” en “te vechten tegen het virus” omdat “de cijfers niet liegen”.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het daadwerkelijke aantal besmettingen ligt vermoedelijk veel hoger dan de 11 miljoen die door overheden zijn gemeld. Dat komt omdat niet iedereen met het virus wordt getest. Sommige landen hebben daar ook niet de middelen voor.

De VS zijn met circa 2,8 miljoen besmettingen het zwaarst getroffen land. Daar kwamen alleen al gisteren ruim 55.000 nieuwe coronagevallen aan het licht en zijn ongeveer 129.000 sterfgevallen gemeld: ongeveer een kwart van het totale aantal doden in de wereld.

Arizona en Florida zwaar getroffen

Gezondheidsautoriteiten in de staat Arizona waarschuwen dat op dit moment al 91 procent van de capaciteit op intensieve zorgen wordt gebruikt. Het aantal coronapatiënten dat met ernstige klachten op de intensieve zorg is opgenomen steeg vandaag met bijna 500 naar 1.847, een recordaantal. In totaal belandden ruim 3000 personen in het ziekenhuis. Arizona meldt vandaag 4.433 nieuwe besmettingen en 31 doden, wat de totalen respectievelijk naar 91.858 en 1788 brengt.

In Florida werden vandaag 9.488 nieuwe besmettingen, waarmee het totaal in de ‘Sunshine State’ op 178.594 komt. Er werden de afgelopen 24 uur 67 doden gemeld. Over de afgelopen week staat het gemiddelde op 46 doden per dag, het hoogste aantal sinds 9 mei. In totaal kwamen 3.684 inwoners van Florida om het leven door Covid-19.

Inmiddels kampen ook India (625.000 besmettingen) en Brazilië (circa 1,5 miljoen) met grote uitbraken. In sommige landen waar het virus onder controle leek te zijn, zoals China en Nieuw-Zeeland, zijn later toch weer nieuwe besmettingen vastgesteld.

De WHO begrijpt dat er goede redenen zijn om de economie weer op de rails te zetten, maar je kunt het virus ook niet negeren, het zal niet op magische wijze verdwijnen Michael Ryan

“Het wordt echt tijd dat landen naar de cijfers kijken. Negeer alsjeblieft niet wat de cijfers je vertellen”, zei directeur voor de noodhulp bij de WHO Michael Ryan op een persconferentie toen hem gevraagd werd naar de situatie in Mexico, maar Ryan zei dat zijn boodschap was gericht aan “veel landen”.

Ryan benadrukte ook dat “het nooit te laat is om in een epidemie de controle over te nemen”. “De WHO begrijpt volledig dat er goede redenen zijn om de economie weer op de rails te zetten, maar je kunt het virus ook niet negeren, het zal niet op magische wijze verdwijnen", aldus de WHO-topman nog. “We moeten nu vechten, we moeten dit virus nu stoppen.”

Lees ook:

Viroloog Marc Van Ranst: “Enkel lockdown kan Verenigde Staten redden van catastrofe” (+)

R-waarde stijgt naar 0,93 en daar blijft het niet bij volgens Steven Van Gucht: “Volgende week haast zeker boven 1” (+)