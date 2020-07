Wereldwijd gezochte Franse pedofiel opgepakt in Gironde

13 juli 2020

Een 40-jarige Fransman die ervan verdacht wordt pedopornografische websites te beheren op het DarkNet, het verborgen deel van het internet, is op 7 juli opgepakt in de Gironde, in het westen van Frankrijk. De verdachte heeft de feiten intussen bekend. Dat meldt het parket van Bordeaux.