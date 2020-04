Wereldwijd gaat bijna 1,8 biljoen euro naar het leger IB

27 april 2020

02u29

Bron: ANP, Belga 0 Alle landen ter wereld hebben afgelopen jaar gezamenlijk naar schatting 1,77 biljoen euro uitgegeven aan hun militaire apparaat, een stijging van 3,6 procent ten opzichte van 2018. Dat staat in een rapport dat maandag is vrijgegeven door het Stockholm Instituut voor Internationaal Vredesonderzoek (SIPRI).

Dit bedrag komt overeen met 2,2 procent van het wereldwijde bruto binnenlands product en naar schatting 230 euro per inwoner.

De onderzoekers verwachten dat de coronavirus-pandemie grote impact heeft op overheidsbegrotingen en al hun uitgaven in 2020, vertelde SIPRI-onderzoeker Nan Tian aan persbureau DPA. De landen moeten afwegen of ze hun geld liever besteden aan het leger of aan gezondheidszorg, onderwijs of infrastructuur. Tan: "Covid-19 zal ongetwijfeld elk land treffen.”

De VS geven van alle landen het meest uit aan defensie, in 2019 ongeveer 676 miljard euro. Voor het eerst behoren twee Aziatische landen, China en India, tot de top drie van de ranglijst. Rusland en Saudi-Arabië sluiten de top vijf af. De uitgaven van die laatste zijn wel met 16 procent gedaald tot 61,9 miljard dollar. Dat is opmerkelijk gezien het land nog altijd betrokken is bij de oorlog in Jemen.

In de top tien zijn ook Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk terug te vinden. België staat op de 39ste plaats in de ranglijst met 4,8 miljard dollar, een stijging van 3,4 procent ten opzichte van 2018.

Relevante data uit 150 landen

Het onderzoeksinstituut vond naar eigen zeggen relevante data van 150 van de 169 landen dat het bestudeerde. Turkmenistan en Oezbekistan gaven geen informatie, en de data van Noord-Korea waren niet te verifiëren. Vietnam verklaarde in 2012 dat informatie over het leger een “nationaal geheim” is.