Wereldwijd bijna één kind op de tien slachtoffer van kinderarbeid rvl

09u25

Bron: Belga 0 EPA Een kindarbeider op een automarkt in Calcutta, in het oosten van India. Er zijn wereldwijd nog altijd 152 miljoen kinderen het slachtoffer van kinderarbeid. Dat is bijna één op tien, bleek donderdag op de slotconferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) in Buenos Aires. ILO-topman Guy Rider riep de internationale gemeenschap op om meer inspanningen te doen en samen te werken, zodat kinderarbeid tegen 2025 is uitgeroeid.

Volgens Ryder is er de afgelopen twintig jaar vooruitgang geboekt in de strijd tegen kinderarbeid, maar is er nog een lange weg te gaan. Bijna één op de tien kinderen wordt getroffen door kinderarbeid, van wie bijna de helft gevaarlijk werk verricht en ruim een derde niet naar school gaat. Door de vluchtelingencrisis is het fenomeen de jongste tijd ook uitgebreid naar meer gebieden in de wereld. "We moeten erkennen dat de geboekte vooruitgang erg ongelijk is", aldus Ryder.

De meeste kinderen zijn actief in de landbouwsector. In Afrika stijgt het aantal kinderen dat werkt, terwijl Latijns-Amerika de grootste daling optekent.

De Verenigde Naties hebben 2025 als streefdatum waartegen kinderarbeid moet worden uitgeroeid. Slavenarbeid zou tegen 2030 moeten verdwijnen, naar schatting 25 miljoen mensen zijn hier nog het slachtoffer van.

Volgens de ILO is er nood aan een "gecoördineerde aanpak", dat de dieperliggende oorzaken van kinderarbeid bestrijdt. "Het bestrijden van de symptomen alleen is niet voldoende", klinkt het. De focus moet liggen op sociale bescherming tegen armoede en kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen.