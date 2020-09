Wereldwijd amper één op de drie leerlingen terug naar school HAA

01 september 2020

14u53

Bron: AFP 0 Wereldwijd keert slechts één op de drie leerlingen eind deze zomer terug naar school. Twee derde kan niet terug of is onzeker vanwege Covid-19, meldt VN-organisatie Unesco.

Op een totaal van 1,5 miljard schoolgaande kinderen van kleuter- tot middelbaar onderwijs, keren er doorgaans 900 miljoen terug naar school tussen augustus en oktober. De rest heeft een andere kalender.

Ongeveer 128 miljoen kinderen zijn al gestart en 433 miljoen anderen in 155 landen zullen dat in de komende weken doen. Dat zijn in totaal 561 miljoen leerlingen, zo meldt Unesco. "Maar 1 miljard leerlingen, dat is twee derde van de totale schoolbevolking, heeft geen school of is onzeker", klinkt het.

"Bovendien moet meer dan de helft van de 900 miljoen leerlingen gedeeltelijk of voltijds afstandsonderwijs volgen.”

