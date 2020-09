Wereldwijd al meer dan 900.000 mensen gestorven aan corona IB

10 september 2020

01u34

Bron: Belga 0 Het dodental van de coronapandemie is woensdag de 900.000 gepasseerd. Dat meldt het Britse persbureau Reuters. Het totale aantal vastgestelde besmettingen is inmiddels meer dan 27,7 miljoen. De Verenigde Staten blijven vooralsnog het hardst getroffen land, terwijl het epicentrum van de pandemie geleidelijk richting India verschuift.

Het hoogste dodental is met meer dan 190.000 in de VS, gevolgd door Brazilië, dat tot dusver meer dan 127.000 doden te betreuren heeft. India heeft het op twee na hoogste dodental (bijna 74.000) maar staat sinds maandag op de tweede plek qua hoeveelheid besmettingen (ongeveer 4,4 miljoen).

In India werd maandag nog de grootste dagelijkse stijging van het aantal besmettingen gemeld die er tot dusver wereldwijd is geweest. Die dag werden 90.802 nieuwe coronagevallen in het land gemeld. Gezien de versoepelingen van de maatregelen in India, waaronder het heropenen van bars woensdag, is te verwachten dat de dagelijkse aantallen nieuwe besmettingen zullen blijven oplopen.

De afgelopen weken meldt India ook hogere dagelijkse sterfgevallen dan andere landen, gemiddeld meer dan duizend per dag.

Helft wereldwijde dodental in Noord- en Zuid-Amerika

Vooralsnog zijn de aantallen doden in de landen in Noord- en Zuid-Amerika samen meer dan de helft van het totale wereldwijde dodental. Volgens berekeningen van Reuters gebaseerd op de data van de afgelopen twee weken, stierven er elke dag gemiddeld meer dan 5.600 personen aan Covid-19. Het aantal sterfgevallen blijft tot dusver stabiel. Het dodental steeg in 18 dagen van 800.000 naar 900.000. De stijging van 700.000 naar 800.000 duurde eerder 17 dagen.

In Europese landen worden recentelijk dagelijkse besmettingsaantallen gemeld die de aantallen van de eerste piek in de lente evenaren, dat wijst erop dat er een nieuwe golf aankomt. Spanje was deze week het eerste West-Europese land dat in totaal meer dan een half miljoen besmettingen heeft vastgesteld.