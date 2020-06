Wereldwijd al meer dan 600 verpleegkundigen overleden aan coronavirus kv

03 juni 2020

18u18

Bron: Reuters, CNN 7 Wereldwijd zijn al meer dan 600 verpleegkundigen overleden aan Covid-19. Naar schatting raakten meer dan 450.000 gezondheidswerkers besmet met het coronavirus dat de ziekte veroorzaakt. Dat laat de International Council of Nurses (ICN), de internationale organisatie van verpleegkundigen, vandaag weten in een verklaring. De ICN vertegenwoordigt meer dan 130 nationale verenigingen van verpleegkundigen en telt wereldwijd 20 miljoen leden.

Het aantal overlijdens onder verpleegkundigen is sinds 6 mei meer dan verdubbeld, van 260 naar 600, zo blijkt uit de cijfers van ICN, die gebaseerd zijn op data uit meer dan 30 landen. “De voorbije twee maanden hebben we het aantal overlijdens onder verpleegkundigen als gevolg van het coronavirus wereldwijd zien toenemen van 100 tot meer dan 600. We denken dat het aantal gezondheidswerkers dat besmet is met het virus wereldwijd rond de 450.000 ligt”, zegt Howard Catton, CEO van de organisatie, die haar hoofdkwartier in de Zwitserse stad Genève heeft. “De cijfers blijven stijgen.”

Echte kost ongekend

De ICN hekelt het gebrek aan systematische gegevens over de Covid-19-besmettingsgraad onder gezondheidswerkers en het bijbehorende dodental en roept overheden op om meer maatregelen te nemen om de gezondheid van het verplegend personeel te beschermen. “Zonder deze data kennen we de echte kost van Covid-19 niet, en dat zal het voor ons moeilijker maken om in de toekomst andere pandemieën aan te pakken”, aldus Catton.

Verpleegkundigen lopen zelf een groot risico en dus ook de patiënten voor wie ze zorgen

Gemiddeld worden 7 percent van alle Covid-19-gevallen vastgesteld bij gezondheidswerkers, wat betekent dat verpleegkundigen en andere personeelsleden zelf een groot risico lopen, “en dus ook de patiënten voor wie ze zorgen”, stelt het rapport van ICN.

Landelijke verschillen

De besmettingsgraad onder verzorgend personeel verschilt echter sterk van land tot land: zo bedraagt die minder dan 1 procent in Singapore en meer dan 30 procent in Ierland. In Spanje en Duitsland stierven relatief weinig verpleegkundigen, ondanks de omvang van de uitbraak.

“Waarom is het aantal overlijdens onder verpleegkundigen schijnbaar hoger in sommige Latijns-Amerikaanse landen?”, vragen de auteurs in het rapport. “Waarom melden sommige landen een onevenredig aantal overlijdens onder zwarte, Aziatische gezondheidswerkers en gezondheidswerkers die deel uitmaken van etnische minderheden?” Zo blijkt onder andere dat Filipijnse verpleegkundigen oververtegenwoordigd zijn in de Britse sterftecijfers.